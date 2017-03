Falta de Servicios Públicos e Inseguridad en “Los Coquitos”

* Tampoco Cuentan con Transporte.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- Habitantes del fraccionamiento “Los Coquitos”, denunciaron que el fraccionador cuando les ofreció las casas les hizo infinidad de promesas que no ha cumplido.

Una de ellas es que contarían con el servicio de transporte del “Tapachulteco”, pero hasta el momento esa empresa no ha entrado a cubrir la ruta porque además de que el acceso desde el Libramiento está en malas condiciones, no hay suficientes pasajeros.

Por lo retirado del fraccionamiento, ubicado paralelo a la carretera que va a hacia la comunidad Lagartero, muchas de las personas han dejado abandonadas sus casas o las han dado en renta, situación que ha provocado el descenso del número de habitantes.

A pesar de contar con veladores, los delincuentes han cometido diversos robos a casa habitación, no llega la Policía Municipal y cuando solicitan el auxilio tardan bastante en acudir.

Ante las múltiples quejas, el fraccionador les proporciona servicio de transporte que va desde la colonia hasta el libramiento, pero es muy irregular y muchas personas que regresan tarde de trabajar deben caminar varios kilómetros.

Es una zona bastante solitaria en la que no hay alumbrado público y ya varias personas han sufrido asaltos, además, la entrada principal al fraccionamiento a pesar de que cuenta con muchas lámparas, la mayoría no funcionan.

Los colonos lamentaron que los hayan engañado y ahora no tienen otra opción que vivir ahí, porque no podrían estar pagando su crédito e irse a pagar renta, que está bastante alta.

Desde el centro de la ciudad, los taxistas cobran 90 pesos, pero si llevan su despensa quieren abusar, afirman, y el costo lo incrementan cuando es temporada de lluvias. EL ORBE/Rodolfo Hernández González