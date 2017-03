Litigantes Desconocen Procedimientos de la Ley Laboral

* Generan Conflictos en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- “Se han dado cambios notables y muy buenos para las partes en un conflicto laboral, con la nueva ley se agilizan los asuntos y la mejoría en todo se ha visto desde que Concepción Hernández Hernández, asumió el cargo en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad”, dijo Rodulfo Gerardo Tovilla, abogado especialista en materia Laboral.

Precisó, “expresamos esto porque hay abogados que olvidan los procedimientos, por descuido o simplemente sin respetar lo que marca la ley, y en sus procesos a toda costa tratan de imponer su voluntad y caprichos, como nos hemos enterado que pretende hacerlo Fortino Sapiens, y eso es muy reprobable para un litigante”.

Añadió, “se ha hecho polémica con ese caso de Sapiens, porque los procedimientos deben acatarse y únicamente hay que ver lo que es la subsistencia, que es muy aparte a un juicio largo o al cien por ciento, porque si le concedieron el amparo sólo va a requerir la subsistencia, es lo que establece la Ley Federal de Trabajo”.

Explicó, “en esa subsistencia lo que marca únicamente son los 6 meses que concede la Ley de Amparo, eso nada más va acatarse por la autoridad ejecutora, así que se le pagaría al trabajador únicamente los 6 meses y para el resto de beneficios que se reclaman tienen que llevar el procedimiento hasta que venga el expediente original, el cual ha de estar en el Juzgado de Distrito o en el Colegiado.

“Los abogados serios no hacen esos berrinches por un asunto en los que podemos ver que hay desconocimiento de su parte y sólo trata de justificarse ante su cliente y busca enmendar su omisión con presiones y denostaciones al personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando debió acatar los procedimientos de ley”, señaló.

“Todo litigante debe abocarse a lo que marca la ley, ya no hacer argumentos sin sustento porque afectan a diverso personal de la Junta que para mi y muchos abogados vienen haciendo bien su trabajo, la verdad aquí no hay obstáculos y en general se está laborando conforme a derecho y la Ley Federal del Trabajo”, dijo.

Subrayó, “desde que entró la presidenta de la Junta de Conciliación y arbitraje, Hernández Hernández, ha habido mucha conciliación en cuanto al ámbito trabajador, la verdad ya no se han rezagado mucho los juicios, los procedimientos se dan más rápidos en lo laboral y más que nada por su intervención se han resuelto muchos asuntos.

Indicó, “es muy importante su intervención conciliadora entre trabajador, patrón y abogados litigantes, se ha llegado a negociar muchos asuntos entre los interesados y con eso acortado lo largo y tedioso de un juicio laboral, donde los grandes ganadores son el trabajador y la empresa o patrón.

“Con Hernández Hernández, dijo, se ha reducido el rezago de expedientes y evitado que nuevos lleguen a ese estado, porque con la conciliación de las partes, muchas veces algunos abogados quedan al margen y a veces es porque en el fondo ellos ven que les conviene y quieren que los juicios sean largos como en otros años”.

Indicó, “podemos pensar que muchos abogados desconocen los procedimientos que se deben seguir para efecto de dar rápida solución a los argumentos de juicios laborales; pero más seguros estamos que ellos defienden sus intereses y no el de su defendido o cliente, y por eso no están de acuerdo con las rápidas soluciones”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar