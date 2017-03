La Política Migratoria le Apuesta a Tener una Frontera Regulada:SBS

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo.- “En la política migratoria de México, la apuesta ha sido construir una frontera donde se ordene, regule; pero no precisamente se tenga que bloquear”, dijo Salvador Berumen Sandoval, director general adjunto de política migratoria de la Secretaría de Gobernación (SG).

Ante los medios de comunicación, añadió, “permitir que ingresen aquellas personas con un documento migratorio que establece la ley y aquellos que puedan ingresar a México ya sea de visita, turismo o trabajo”.

Indicó, “los que ingresen debe ser aportando y rescatando la importancia de la vida transfronteriza histórica que existe en los dos países.

“Los canales que señalamos básicamente es hacer cumplir la ley en todas las materias migratorias, como lo son laboral, de salud, educación, donde la ley no hace distinción entre migrante y nacional”.

Puntualizó, “de tal manera que los extranjeros y nacionales tienen derecho a la educación, las prestaciones sociales de acuerdo a lo que marca la normatividad, y obviamente cumpliendo con los muchos canales existentes, y por el simple hecho de ser migrante no se le puede excluir a nadie de estos derechos.

“El llamado es a la integración, no hablemos por ejemplo de asimilación, que llegue a ser como yo -mexicano- los dos tenemos que acercarnos, la migración nos enriquece en términos laborales y por eso hay que hablar de integración”, dijo.

“Los flujos migratorios hacia Estados Unidos son básicamente del triangulo de Centroamérica, es una migración histórica y no podemos decir que hay una frontera infranqueable, creo que no es la situación y no lo ha sido en los Estados Unidos que no han podido detener la migración mexicana, nosotros tampoco lo lograríamos”, señaló.

Expresó, “debemos pensar en cómo ordenarla, en lograr que esta migración contribuya para el desarrollo personal del migrante, de los que estamos en nuestro territorio y nos beneficiaríamos de ellos y para el desarrollo comunitario de ambos países”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar