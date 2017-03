Curso a Contribuyentes en Materia Fiscal

*La temática es para saber el cómo deben de cerrar esa parte de cifras en las declaraciones.

* Organiza el Colegio de Contadores.

Tapachula, Chiapas; 28 de Marzo.- “Para efecto de que los contribuyentes no incurran en discrepancias, errores en la presentación de la declaración ante Hacienda, el 1 de abril, iniciamos una capacitación con el tema: ‘Personas físicas, el llenado de la declaración anual’”, expresó Ramón Ruiz Velázquez.

El entrevistado, Presidente Electo del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, reiteró, “los profesionales de la materia estamos en constante capacitación y recordemos que ahora con las tecnologías, la plataformas del SAT, IMSS o de los entes recaudatorios están al día, renovándose constantemente”.

Añadió, “con respecto a la contabilidad electrónica, lo que es comprobantes fiscales digitales, Hacienda federal, IMSS, INFONAVIT, ya tienen la información en sus plataformas, y se recomienda que asistan a este tipo de eventos para que lo conozcan de viva voz del especialista internacional, Francisco Cárdenas Guerrero”.

Asimismo indicó, “la temática que trae es de primer nivel, para saber el cómo deben cerrar esa parte de las cifras que debemos presentar en declaraciones, porque debemos conciliar con lo que ya tienen las autoridades fiscales”.

Dijo, “entre las principales discrepancias que se presentan por los contribuyentes, en ocasiones y por costumbre algunos consideran que el facturar todo lo que gastan trae como resultado que bajen su base de impuestos o, en su defecto, disminuyan o determinen pérdidas en sus actividades.

“Eso no es así porque se puede revertir el efecto al tener mayores reducciones que ingresos, entonces, una de las prácticas que hemos visto es que algunos contribuyentes consideran que hay una cuenta fiscal y otra no fiscal; pero eso no existe y lo va ampliar el expositor del curso de personas físicas en el llenado de declaración 2016-2017”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar