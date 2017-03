Reconoce Osorio Chong la Porosidad de la Frontera Sur del País y la Marginación

Recalcó que la Entidad no tiene los problemas de inseguridad como otras regiones del país, pero que aún así, la administración federal decidió duplicar los esfuerzos en esta parte del territorio nacional.

Suchiate, Chiapas; 28 de Marzo.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en la noche de este martes, la problemática de porosidad que prevalece en Frontera Sur del país y la marginación a la que fue sometida Chiapas durante muchos años.

“Hace ocho años mirábamos los problemas de los migrantes en el ferrocarril y nadie hacía nada. Había mutilaciones, robos, secuestros. Todo ocurría ahí. Ahora el Presidente hace una política pública que puede poner orden, accionar adecuadamente y respeto a derechos humanos de centroamericanos”, dijo.

“La realidad de la zona sur-sureste del país es distinta a otras”, reconoció al referirse a los niveles de desnutrición, analfabetismo, pobreza y de salud de Chiapas.

Por eso, insistió, se asumieron las reformas integrales, “porque son las que van a cambiar al país en los próximos años, en acciones de desarrollo, de programas sociales, y de respaldo a las familias

Sin embargo, dejó en claro que en estos cuatro años se han fortalecido diversas acciones para mantener el control sobre los flujos de personas y mercancías que proceden de las naciones del sur para evitar las ilegalidades.

“La verdad es que no existía una política de atención integral para la frontera sur. Hoy lo hemos implementado para darle al Estado una atención prioritaria”, dijo.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, recalcó que la Entidad no tiene los problemas de inseguridad como otras regiones del país, pero que aún así, la administración federal decidió duplicar los esfuerzos en esta parte del territorio nacional.

Con ello, según informó, en esta administración se han desarticulado a 160 bandas delictivas que traficaban con personas en el sur de México, y que además participaban en delitos de trata, secuestros y extorsiones.

Para ello existe un trabajo de intercambio de información con los países centroamericanos, como Guatemala, que permiten mejores resultados, así como las acciones emprendidas en relación al respeto a los derechos humanos y una política de atención integral hacia los migrantes.

Aprovechó para referirse a la relación también con los Estados Unidos, a lo que dijo se está buscando actualmente una negociación integral, que incluya infinidad de factores pero que, bajo ninguna circunstancia, perjudique o lastime a los mexicanos.

Según el responsable de la política interna del país, la administración federal está ocupada en la atención de la nueva política que pretende establecer el Gobierno de Donald Trump.

“La negociación debe ser integral, en la que se incluyan los temas relacionados a la seguridad, los flujos migratorios, información, comercio, armas, recursos ilegales y de remesas. No hablaremos en partes ni negociaciones cortas que no llegarían a nada”, afirmó.

Se refirió al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que después de 12 años de campaña no ha aprendido a respetar las instituciones.

Esto, luego de los señalamientos del político tabasqueño en contra de las fuerzas armadas, el INE, el TRIFE, “y de todos aquellos que no le den la razón”.

A la pregunta sobre la posibilidad de ser uno de los candidatos a la Presidencia de la República para el próximo año, contestó que por lo pronto está ocupado “en trabajar en que el país cuente con estabilidad, seguridad, respeto a los derechos humanos y gobernabilidad, no en una candidatura que desvíe la atención”.

Bienvenidos los Paisanos…Pero También el Turismo.

Juntos, Osorio y Velasco, encabezaron una gira de trabajo por el municipio de Suchiate, en donde hicieron entrega de apoyos a chiapanecos repatriados desde los Estados Unidos, dentro del programa de atención integral a la frontera sur e inauguraron las Jornadas de Atención Itinerantes

Ahí, el Secretario consideró que la política migratoria en la Frontera Sur es un ejemplo mundial por los mecanismos de documentación hacia más de 600 mil guatemaltecos, a través de la Tarjeta de Visitante Regional.

A pesar de que reconoció que en el sur aún prevalece el tráfico de drogas, armas, mercancías y seres humanos, aseguró que se sigue impulsando acciones para alcanzar una frontera segura y ordenada, además de pugnar porque se trabajen de manera conjunta entre México y Centroamérica en programas de desarrollo.

Ante alrededor de 20 mil personas que se congregaron en el Estadio de ese municipio y áreas circunvecinas, recalcó que en Chiapas no hay barreras para el ingreso de migrantes documentados y tampoco divisiones entre ciudadanos de México y Guatemala. “Aquí somos familia. Bienvenidos los connacionales repatriados y el turismo”.

Ese programa, explicó, incluye a 23 municipios de los Estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Chiapas, “y mientras que unos no entienden en el norte, nosotros decimos que en Centroamérica son nuestros hermanos, vivimos como familia, nos integramos, y queremos desarrollarnos juntos”.

Hizo énfasis que gracias a la política migratoria del actual Gobierno Federal, a los paisanos repatriados no solamente se les recibe, sino que se les apoya con programas que permiten su reintegración a la vida productiva.

Aceptó que Chiapas, a pesar de que con los esfuerzos realizados en este sexenio ha abandonado el primer lugar en pobreza extrema, sigue teniendo muchas necesidades, problemas en su economía y en su desarrollo.

El plan de Peña Nieto para la frontera sur es real y atacará el problema de raíz, y no los discursos políticos que se dieron durante muchos años para desvirtuar la realidad, recalcó.

Como ejemplo puso a la Zona Económica Especial, que será una de las grandes soluciones a los problemas de la entidad y detonará el desarrollo regional.

Dentro de este programa integral, alrededor de un millón 600 mil chiapanecos que habitan en 18 municipios fronterizos se verán beneficiados.

En el acto estuvieron, además, Senadores, Diputados federales y locales, Alcaldes, y funcionarios de los tres niveles de Gobierno. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello