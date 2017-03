Unión de Ejidos Rehabilita Caminos Sacacosecha

* Tuxtla Chico, Suchiate y Mazatán los Beneficiados.

Tapachula, Chiapas; 28 de Marzo.- Con la finalidad de que los caminos sacacosecha estén en óptimas condiciones, se efectúa su rehabilitación en el marco de un proyecto que comprende seis municipios, informó el presidente de la Unión de Ejidos “Emiliano Zapata”, Cruz López Durán.

Precisó que a la par de ello también desarrollan trabajos de desazolve de drenes que tenían años de no ser atendidos, lo cual se ha logrado al tener coordinación con la Secretaría del Campo que les otorgó en comodato maquinaria para atender las necesidades del sector agrícola.

No solamente se ven beneficiados los agremiados a la Unión, también los que no son integrantes, toda vez que el objetivo es que los caminos estén en buenas condiciones y las cosechas salgan a su destino, explicó.

Señaló que el mayor avance en los trabajos va en los caminos. En Tuxtla Chico rehabilitaron vías de comunicación en Guadalupe, Vicente Guerrero, donde el Ayuntamiento no quiso brindar ningún tipo de apoyo a sus campesinos que acaban de levantar la cosecha de maíz.

En Suchiate, los ejidos beneficiados son Brisas, 15 de Abril, entre otros, así como en 20 ejidos de la zona baja de Mazatán, donde el más grande es el ejido “Mazatán” y posteriormente se trasladarán a la zona baja de Tapachula.

Hace falta tecnificación para el riego, además respaldó las acciones del SAE para que los productores puedan recuperar las garantías que dejaron con el extinto BANRURAL. EL ORBE/Rodolfo Hernández González