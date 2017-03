Continúa la Invasión de Gasolineras en Tapachula

* Habitantes de los Fraccionamientos La Primavera y Antorcha Viva están inconformes por la construcción de una nueva gasolinera sobre el Boulevard Akishino, porque representa un peligro para más de mil familias que viven a su alrededor.

Tapachula, Chiapas; 30 de Marzo.- Habitantes de los Fraccionamientos La Primavera y Antorcha Viva en sus diferentes etapas, muestran su inconformidad al señalar que tiene aproximadamente mes y medio que iniciaron la construcción de una gasolinera, presuntamente propiedad de Mauro Zavala.

De nada sirvió –señalan-, que el gobernador Manuel Velasco Coello con la sociedad de Tapachula exigieran que Pemex fuera retirada de una zona muy poblada y enviada a Puerto Chiapas, ahora las pipas que surten el combustible a las diferentes gasolineras que existen en la ciudad salen de dicha terminal.

PEMEX siempre ha sido un peligro latente para la ciudadanía, afirmaron, y se vio con buenos ojos que después de tanto se le haya retirado de la ciudad, pero ahora se debe luchar contra empresarios que intentan instalar gasolineras a cada 100 o 200 metros una de la otra, sin medir el peligro para la población.

Los habitantes del Fraccionamiento La Primavera, así como de las colonias Antorcha Viva en sus diferentes etapas, manifestaron su repudio contra PEMEX, la que se atasca otorgando concesiones e instalando “bombas de tiempo”, en toda Tapachula; por ello, muestran temor ante una nueva gasolinera que ya empezaron a construir sobre el Boulevard Akishino esquina con la entrada al fraccionamiento La Primavera a un costado de la tienda Mercado Soriana, dicha gasolinera representa un peligro para más de mil familias que viven a su alrededor de lo que será la nueva gasolinera.

Las preocupadas amas de casa, mandaron documentos a varias instituciones de Gobierno de los tres niveles, en los que exponen su inconformidad pues no consensuaron este proyecto entre los habitantes para poder otorgar el permiso, ahora exigen saber qué autoridad otorgó el permiso para construir esa bomba de tiempo, y sostuvieron que no descansarán hasta que retiren esa obra de ahí, “en lugar de que construyan centros recreativos para hacer deporte, nos pretenden poner una bomba de tiempo, no es justo” finalizaron. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández