Matilde Espinoza Asegura ser Inocente de los Delitos que le imputan

* Tras ser Liberada.

Tapachula, Chiapas; 31 de Marzo.- Por la tarde, al ser liberada, Matilde Espinoza narró en entrevista para el rotativo EL ORBE que al momento de ser detenida pensó que se trataba de un secuestro, por el despliegue impresionante de hombre con armas de alto poder y la forma cómo fueron interceptados.

Aseguró que primero la llevaron a las instalaciones de la PGR, donde estuvo un buen rato y que un agente del Ministerio Público sólo le informó que la trasladarían al penal de mujeres.

Dijo que pidió le informaran las causas de la privación de su libertad, y si estaba en calidad de detenida o presentada ante las autoridades, pero que no le supieron dar razón.

Es más, que no lo quisieron enseñar la supuesta orden de presentación, ni expediente alguno para justificar la detención.

Poco después, tal y como le habían dicho, fue trasladada al penal de mujeres en donde tampoco le podían dar cabida a su detención, ni siquiera de manera preventiva.

Asegura que solamente fue revisada médicamente y que no firmó ningún documento, ni le leyeron nada porque tampoco había expediente de por medio.

Asimismo, que un grupo de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se presentaron al lugar y luego de examinar la situación de Espinoza Toledo, decidieron darle libertad, sin documento judicial de por medio o fianza.

Según la Alcaldesa, hasta hoy en día no ha sido notificada por la Fepade u otra dependencia que pudiera haber alguna investigación judicial en su contra, y que tampoco se tenía que presentar a declarar sobre algún hecho delictivo o electoral.

En las próximas horas se presentará voluntariamente ante las autoridades federales para que le aclaren si hay algo en el que ella tenga que comparecer, indicó.

Además, que presentará una demanda penal en contra del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, por la detención arbitraria, violación a sus derechos constitucionales y del Fuero, así como también hacia aquellos que aprovecharon esa situación para difamarla públicamente en medios electrónicos.

Al comenzar la noche, Matilde Espinoza retomó sus actividades cotidianas en ese municipio y entre otras cosas, clausuró la Jornada de Salud, en un acto celebrado en el ejido “La Libertad”.

Cabe recordar que apenas el martes de esta semana, la presidente se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el inicio de las jornadas itinerantes en el estadio “Plan Alemán” de Suchiate, en un acto en el que estuvo también presidido por el gobernador Manuel Velasco Coello.

En esa ocasión, hizo público que personas contrarias a su partido, el Verde Ecologista, se oponía al desarrollo de Suchiate y buscaban afanosamente perjudicarla políticamente y obstaculizar su administración. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello