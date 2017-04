Denuncian a Colectivas que no Cubren su Ruta Completa

En el Fracc. Solidaridad 2000.

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- “Las combis colectivas ‘Solidaridad 2000’, tanto las que hacen base en la 6a. y 10a. Avenida Norte, no cumplen con el recorrido de la ruta y las autoridades de Vialidad Municipal, Transito del Estado y la Delegación de la Secretaría de Transporte del Estado, deben poner orden y sancionar a choferes de este servicio público”.

Lo anterior fue expresado por habitantes de “Solidaridad 2000”, quienes recordaron que esa ruta del transporte nació meses después de habitarse la primera etapa del fraccionamiento, y la orden del servicio fue hecha por el exgobernador Elmar Setzer”.

Julia de Ordóñez y Andrés Soto, precisaron, “la ruta de esas combis es entrando por la calle Soberanía, da vuelta hacia la calle Economía, luego baja por Humanidades, para después dar vuelta y salir enfrente a las instalaciones de la PGR, pero ahora ya no entran al fraccionamiento”.

Indicaron, “esto nos trae problemas principalmente a las personas de la tercera edad y amas de casa que van al mercado o de compras diversas y al no entrar al fraccionamiento, tienen que caminar cargando sus bolsas de productos y lo peor es en la época de lluvias se mojan. Y todo porque las colectivas prefieren irse hacia el fraccionamiento Buenos Aires”.

“Por enésima ocasión pedimos intervengan las autoridades, de lo contrario tendremos que organizarnos y salir a protestar bloqueando vialidades y las oficinas de los funcionarios que no trabajan, y si lo hacen es sólo por 1 o 2 semanas, después vuelve el problema, de no cumplir con su ruta”. EL ORBE /Alberto de la Cruz Aguilar