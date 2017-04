Dan Golpiza a Estudiante en la Escuela Teodomiro Palacios

Tapachula, Chiapas; 4 de Abril.- “En la escuela Teodomiro Palacios, un estudiante mayor al hacer bulliyng, lo dejó inconsciente, le tiró los dientes, fracturó los maxilares y por eso se tuvo que intervenir quirúrgicamente a mi hijo de 14 años de edad, quien cursa el segundo año de secundaria, y el director del plantel, Alejandro Bonilla y los maestros, rehúyen a su responsabilidad”, dijo Alfredo Sánchez Ortiz.

Añadió, “lesionaron a mi menor hijo entre los pasillos y salón de la escuela, durante el cambio de horario y maestros, siendo los hechos al mediodía del pasado 27 de marzo pasado y en busca de justicia acudí al Ministerio Público, quien inició el expediente R.A. 0008-89-2702-2017”.

Añadió, “la denuncia se hizo en la Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación de los Delitos Cometidos por Adolescentes y viendo que ponen muchas trabas, nos quejamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de la Función Pública y Combate a la Corrupción, como a la de Educación”.

Explicó, “luego del aviso de que mi hijo había sufrido un accidente según el aviso de la escuela, llegue y lo encontré con marcas en el cuello donde un estudiante de tercer año de secundaria, le aplicó una llave de luchador ‘china’, con la que lo ahorcaba e hizo que se desmayara.

“Según la versión de otros estudiantes es que estaban jugando; pero pese a que mi hijo le pedía que lo soltara, el estudiante mayor, lo apretaba más hasta dejarlo inconsciente; pero al soltarlo se estrelló al piso, se le cayeron los dientes superiores e inferiores y sufrió la fractura de maxilares.

“Todo ensangrentado y sin la seguridad que la escuela debe proporcionarles, me llevé a mi hijo con el médico porque llevaba los dientes expuestos, fracturas, golpes en el mentón y morado del cuello donde le aplicaron la llave de luchador”.

Reiteró, “por esta situación, en la que pudieron haberlo matado, pido investigar y sancionar al estudiante responsable, que paguen los daños, a los maestros que vieron y no intervinieron así como al Director de la escuela que han tratado de minimizar los hechos graves dentro del plantel”.

Indicó, “el cirujano dentista le hizo una operación conocido por ferulización, con lo que le reacomodaron todos sus dientes y unieron las fisuras o fracturas de los maxilares, y aunque ahora se encuentra estable, requiere tratamientos médicos, porque también quedó afectado psicológicamente.

“Con este hecho, queda al descubierto que hay nula seguridad dentro de la escuela, falta profesionalización de la Dirección porque habiendo 3 prefectos, un Coordinador de Secundaria, un Director, los maestros que andan en pasillos y salones, no intervinieron y se escudan en que no vieron nada”, señaló. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar