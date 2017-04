Pésimas Instalaciones de la Policía Municipal

*En Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas; 4 de Abril.- Habitantes de Puerto Madero denunciaron que las instalaciones de la Policía Municipal, también conocidas como “Base Tiburón”, se caen a pedazos por la falta de inversión por parte del Ayuntamiento Municipal.

También lamentaron que el regidor de la Comisión de Seguridad, Héctor Cano, ha tenido una gris actuación, toda vez que tampoco le ha exigido al alcalde Neftalí Del Toro Guzmán para que atienda esta problemática.

Ante la falta de instalaciones, los agentes de la Policía Municipal ya no permanecen en el puerto, ahora quien necesite de un auxilio tiene que llamar al 911 y desde ahí les canalizan el servicio, el problema es que la patrulla tarda demasiado en llegar.

Se hace necesario que si no piensan rehabilitar las instalaciones, entonces que renten un espacio, la cosa es que busquen soluciones, toda vez que los pobladores ya están hartos del ineficiente servicio de seguridad.

Es alta la ola de inseguridad que prevalece en esta zona costera, manifestó, pues no hay día que no se cometa un asalto o robo a casa habitación, a peatones y hasta los comercios no se han salvado.

Recordó que hace varias semanas estuvieron a punto de linchar a unos bandidos y ante la falta de patrullajes de la policía municipal, dijo que no dudarán en darles su escarmiento a los rateros, toda vez que con ese nuevo sistema de justicia más tardan en capturarlos que ellos en volver a las calles a delinquir. EL ORBE/Rodolfo Hernández González