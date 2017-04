Urge Fortalecer Infraestructura Urbana en Colonias Vulnerables

*LUIS ARMANDO MELGAR.

Huixtla, Chiapas; 6 de abril.- Caminando por este municipio, el senador Luis Armando Melgar, visitó la colonia San Vicente, donde fue testigo de un grave daño ambiental que se vive a consecuencia de la corrupción, pues el sistema de drenaje sanitario es deficiente y pone en riesgo la salud de los vecinos, por ello Melgar puntualizó que es necesario fortalecer la infraestructura urbana.

En el recorrido Melgar también visitó la planta de tratamiento de aguas en esta colonia, que debido a los malos manejos y a la deshonestidad de las autoridades en años pasados, esta planta no funciona a pesar de estar prácticamente intacta, pero sin operar, trayendo consigo consecuencias ambientales y de salud pública.

El legislador tapachulteco visitó el jardín de niños “Aquiles Serdán” que se encuentra en esta colonia, donde más de 150 niños son afectados por los canales de drenaje a cielo abierto, ahí los maestros de la institución hicieron un llamado para atender esta grave problemática.

“Vamos a gestionar para que lo antes posible se le de atención a este grave daño ambiental, debemos sumar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para mejorar la infraestructura urbana, pues esta no es un lujo, es una necesidad, con la salud no se juega”, finalizó diciendo Melgar. Comunicado de Prensa