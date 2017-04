Chiapas Limpio, Genera un Chiapas Productivo: Melgar.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril de 2017.- El senador Luis Armando Melgar hizo un llamado para que en esta Semana Santa se tome conciencia de lo importante que es un Chiapas limpio, pues esto genera productividad, sinónimo de empleos bien pagados para los chiapanecos.

Además, resaltó que no es un llamado exclusivo de esta temporada, el principio de la limpieza es un principio básico que debe inculcar en todos sentidos a las nuevas generaciones, como una virtud y no como un castigo.

Cabe destacar que Melgar ha promovido diversas campañas de limpieza en las playas de Chiapas, donde el objetivo no ha sido levantar toneladas de basura, el fin es interactuar con jóvenes y niños para transmitir la importancia de la limpieza.

El legislador tapachulteco informó que está en puerta una nueva jornada de limpieza en diferentes puntos del Estado, para que el turismo tenga una buena impresión de estos atractivos naturales, “No hemos hecho nada para tener estas bellezas naturales en nuestro Estado, pero sí tenemos el gran compromiso de conservarlas, sumando esfuerzos para proteger el patrimonio productivo de los chiapanecos” finalizó Melgar. Boletín Oficial