Exigen a la SCT Cumpla Promesa de Rehabilitación de Carretera

* Habitantes y Prestadores de Servicios de Unión Juárez.

Unión Juárez, Chiapas; 7 de Abril.- La problemática de la carretera que comunica a este municipio sigue sin solución y aparte de las molestias que provoca a los habitantes, los prestadores de servicios vislumbran pérdidas económicas.

Es un reclamo generado y exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dé una explicación, toda vez que desde un principio se anunció la inversión, pero no se sabe qué sucedió con los recursos porque los trabajos quedaron tirados.

Durante una reunión desarrollada este día, Comisariados Ejidales, empresarios y transportistas, exigieron a la dependencia federal que asuma su responsabilidad o que llame a cuentas a las tres empresas a beneficiadas con los contratos.

Los representantes de la SCT se comprometieron a comenzar los trabajos a partir de hoy 8 de abril, con la compactación de tierra, riego de agua para evitar el polvo y que para el día martes 11 de abril, iniciarán el encarpetamiento con asfalto, y esperan continuar con los trabajos sin ninguna interrupción.

Varios de los asistentes coincidieron que ya no estarán dispuestos a seguir esperando y que de ser necesario tendrán que tomar acciones drásticas, porque ya son muchos meses de abandono de la obra y han sido pacientes.

Se han firmado varias minutas que finalmente no son cumplidas, por lo que los ciudadanos no están dispuestos a que se les engañando.

Esto afecta a empresarios, transportistas, usuarios del transporte en donde día con día se arriesga la vida al transitar por esta vía que está hecha pedazos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González