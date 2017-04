Nula Campaña de Abatización en Tapachula

* Colonos se Quejan Porque ya Empezaron las Lluvias y Aumenta la Proliferación de Mosquitos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril.- Diversos sectores de la población se quejan de que la Jurisdicción Sanitaria número 7 a cargo de José Esaú Guzmán Morales, no ha iniciado ninguna campaña de abatización.

Tampoco se han implementado acciones de descacharrización a pesar de que esta zona es donde más casos de Dengue, Zika y Chikungunya se han presentado.

La señora Clara Domínguez de Villalobos, con domicilio en La Democracia, dio a conocer que ya ha acudido a las oficinas de la Jurisdicción para preguntar cuándo efectuarán una campaña de abatización, porque en esa zona hay bastante zancudo.

Lamentó que en esa dependencia de la Secretaría de Salud no haya campañas permanentes para el combate del mosco que transmite las enfermedades por vector.

Tampoco el Ayuntamiento de Tapachula se ha sumado a las acciones de descacharrización, dijo, y es común ver llantas tiradas en la vía pública, las cuales son criaderos de mosquitos.

En la Jurisdicción Sanitaria le han dicho que no hay abate, situación que calificó de preocupante, porque ya empezaron las lluvias y aumentan los criaderos tanto en los hogares como en la vía pública. EL ORBE/Rodolfo Hernández González