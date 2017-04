Exige Melgar Actuar Contra Empresas que Contaminan en Puerto Chiapas

Puerto Chiapas; 9 de Abril de 2017.- Ante la nula repuesta de las autoridades ambientales y las empresas señaladas sobre las denuncias de contaminación en Puerto Chiapas, el senador Luis Armando Melgar hace un fuerte llamado para que se intervenga de forma inmediata, sin simulaciones y no se juegue con la salud ambiental, pues esto afecta los empleos y la esperanza de las nuevas generaciones.

“Necesitamos responsabilidad, de nada nos sirve tener empresas que generan empleos, si estas mismas destruyen el medio ambiente, urge actuar y hacer conciencia que la corrupción nos afecta a todos, si dañamos la naturaleza, dañamos la vida misma”, puntualizó Melgar.

Cabe destacar que desde el 2015 el legislador tapachulteco ha sido portavoz de los chiapanecos denunciando en distintas ocasiones este problema ambiental, para exhortar desde la tribuna del Senado de la República a las autoridades ambientales y se atendiera la contaminación en esta área de la costa chiapaneca.

Desde entonces se realizó un estudio de contaminación a 3 de las empresas señaladas en Puerto Chiapas con el fin de que cumplieran con las Normas Oficiales Mexicanas, las cuales presentaron resultados poco favorables, sin embargo hasta hoy no se ha dado el seguimiento por parte de las autoridades, las empresas siguen operando inconscientemente, la contaminación sigue avanzando y afectando a la salud pública.

“Para los chiapanecos los recursos naturales son de vital importancia, de ellos depende nuestro futuro económico, son herencia y patrimonio de nuestros hijos, es tiempo de actuar para rescatarlos y dejar de hacer que no pasa nada”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa