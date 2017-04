Recomienda Obispado de Tapachula Disfrutar la Semana Santa en paz

* Con Procesión de Ramos Inició la Semana Santa.

Tapachula, Chiapas; 9 de Abril.- Con la procesión de ramos hemos iniciado la Semana Santa. “Vivir la Semana Santa, nos dice el Papa Francisco, es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y del don de sí que trae vida”, afirmó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Leopoldo González González.

En su mensaje a la comunidad, precisó que “Jesús entra a Jerusalén montado en un burro, quienes le acompañan llevan ramos en sus manos y cantan alabanzas. Así viene a construir la paz de cada persona consigo misma, con Dios, con los demás. Es una entrada muy diferente a la de un general romano: arriba del caballo, rodeado de armas, y entre el estrépito de gritos de guerra. Jesús construye la paz no quitando la vida sino entregándola”.

Más adelante manifestó que “en estos días escuchamos entre nosotros muchos ecos de violencia perpetrada por delincuentes y criminales. Las noticias nos han dado a conocer atentados terroristas, ataques de grande crueldad contra indefensos civiles y reacciones que nos hacen presentir brotes mayores de guerra en el mundo. Como discípulos de Jesús somos constructores de la paz y en estos días el Señor nos orienta en esta tarea tan importante. En su entrada a Jerusalén claramente nos dice que la paz no se construye con la violencia”.

Entonces, ¿cómo construir la paz?, señaló el obispo al tiempo de informar que “en la última cena el jueves santo escucharemos que nos dice: “Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo”. Ha lavado los pies a los apóstoles. El viernes santo miraremos que por cada persona humana, sin excluir a nadie, el Señor Jesús muere clavado en la cruz. Cargó sobre sí nuestras culpas y pagó por ellas”.

Finalmente manifestó que “donde quiera que estemos vivamos estos días santos unidos a Jesús. Quienes van a viajar tengan paz desde el inicio del viaje. También el trayecto puede ser algo muy hermoso. Ir tranquilos, sin prisas, respetando los límites de velocidad y las indicaciones del camino, disfrutar la belleza de nuestra región y la compañía de aquellos con quienes viajan. Pido al Señor bendiga su camino”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González