Zamora Morlet Promueve el Deporte y la Activación Física

* A la cita acudieron deportistas de diferentes partes de la perla del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 9 de Abril.- En refuerzo a las actividades de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-sureste que preside el diputado federal Enrique Zamora Morlet, se llevó a cabo la SEMANA NACIONAL DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 2017, teniendo como sede la unidad deportiva “Indeco Cebadilla”.

En este evento se dieron cita deportistas de las diferentes colonias de Tapachula, quienes en un ambiente de camaradería, celebraron este acontecimiento con diferentes encuentros deportivos.

En su intervención, el legislador federal agradeció a los presentes por participar y los invitó a seguir practicando el deporte. Fue enfático al decir que Tapachula necesita más espacios para practicar cualquier tipo de deporte.

Desde la Cámara de Diputados, añadió, se encuentra gestionando recursos para beneficio de toda la sociedad chiapaneca, en la cual incluye espacios deportivos donde la ciudadanía pueda practicar cualquier tipo de actividad física.

“Este tipo de eventos fortalece y, principalmente, promueve el deporte entre la población, asimismo, mantiene a los jóvenes ocupados para que no caigan en adicciones y con esto favorecemos a que la sociedad joven, presente y futuro de esta sociedad, sea productiva” agregó.

Agradeció también al gobernador Manuel Velasco Coello por su voluntad de ayudar a los deportistas tapachultecos con más y mejores espacios para hacer deporte, como lo es la remodelación del parque Los Cerritos que desde hace más de 20 años en que abrió sus puertas, no había sido tomado en cuenta para renovar su mobiliario y actualizado su infraestructura para su eficiente funcionamiento.

En este evento estuvieron presentes Víctor Hugo Escobar de Gives, delegado regional de la Secretaría de la Juventud Recreación y Deporte del Estado de Chiapas; Óscar Ordaz, presidente de la Liga Municipal de Cachibol; Carlos Moreno Mérida, deportista del municipio de Cacahoatán, y Gabriel, representante y promotor de equipos de futbol en la localidad.