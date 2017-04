Cuerpos Policiacos Rebasados por la Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 11 de Abril.- Porque se haga una limpia al interior de los cuerpos policiacos, porque muchos de los agentes no pasan el control de confianza y además, muchos saben quiénes son los delincuentes y los protegen, precisó el presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos.

También hizo un llamado a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para que se haga una visita física a todas las corporaciones policiacas, para que verifiquen si están debidamente equipados los agentes para poder enfrentar a la delincuencia común y organizada.

También es urgente que se verifique el funcionamiento de las instituciones en su aspecto interno, toda vez que se puede ver a los policías que andan trabajando sin chaleco antibalas, a otros se les ve que no tienen el entrenamiento físico y que reaccionen al ciento por ciento cuando tengan que enfrentar a los delincuentes, dijo.

Añadió que también es necesario verificar si pasan el examen de confianza, porque a veces los agentes policiacos saben donde están los delincuentes y por tener cierta relación no van a detenerlos, y si los capturan, a las pocas cuadras los dejan en libertad.

Scott Ramos añadió que urge más eficiencia en cuanto al servicio de vigilancia que brindan los tres órdenes de Gobierno, sobre todo por ser esta una región fronteriza a donde llegan bandas delictivas bastante bien organizadas.

Es necesario que los agentes estén bien equipados, con armamento, así como en lo físico; aparte, asevera, hay bastantes corporaciones policiacas pero la ola delictiva está desatada porque tampoco hay labores de inteligencia que debería encargarse de hallar las madrigueras de los bandidos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González