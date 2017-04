*Por Adeudos del Ayuntamiento a Gasolineras.

Tapachula, Chiapas; 11 de Abril.- Por falta de pago a las gasolineras donde al Ayuntamiento que preside Neftalí Del Toro Guzmán le dan combustible a crédito, las patrullas de la Policía Municipal se quedaron sin combustible.

Los oficiales choferes que pidieron la omisión de su identidad, informaron que este problema de escasez de combustible por falta de pago ya tiene varios días.

Aunque no se dio a conocer la cifra exacta, se sabe con varios los miles de pesos que la administración municipal adeuda a gasolineras de la localidad y como no han pagado, como medida de presión no les surtieron combustible.

Se sabe que a una de las gasolineras a las que deben es la de Akishino, pero dijeron se trataba de información confidencial y los despachadores dijeron desconocer lo que sucedía.

Se informó que las patrullas permanecieron paradas en espera del llamado para acudir a cargar el combustible, pero ya era bastante entrada la tarde de este martes y todavía no recibían la orden.

Los agentes policiacos dieron a conocer que el regidor de la Comisión de Seguridad, Héctor Cano de la Torre, no da una, en nada se preocupa por exigirle al alcalde Del Toro Guzmán que el rubro de seguridad no lo deje en segundo término. EL ORBE/Rodolfo Hernández González