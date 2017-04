Otra Vez la Ciudad Estará sin Agua Durante Cuatro Días

*Pésimo y Deficiente el Servicio que Presta COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 12 de abril.- Una vez más se confirma el pésimo servicio que presta el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pues la ciudad estará sin el vital líquido durante cuatro días por servicios de mantenimiento que la CFE realizará en la presa “Cecilio del Valle”.

Desde la llegada de José Antonio Ovando Matías, a la dirección del Coapatap, el servicio de agua entubada ha sido deficiente, muchas de las colonias sufren desabasto, pero el recibo con las altas tarifas sí llega puntual.

También desde la llegada de este funcionario muchos de los pozos están desmantelados y por tanto durante la época de estiaje o cuando la CFE da mantenimiento a sus instalaciones, la población tiene que sufrir la falta de agua.

Del 19 al 22 de abril no habrá suministro de agua, con el argumento de que iniciarán trabajos de limpieza y mantenimiento a sus instalaciones y lo único que recomiendan es tomar precauciones y no desperdiciar el agua, lo que se podrían evitar si los pozos estuvieran en funcionamiento, pero lamentablemente se encuentran desmantelados. En otras administraciones se suspendía el servicio menos días, y ponían en servicio los pozos profundos, lo que evitaba sacrificios en la población.

Según el funcionario habrá servicio de pipas, pero la realidad es que no serán para la población en general, sino que estarán al servicio de los funcionarios, tanto de Coapatap como del Ayuntamiento. EL ORBE/Rodolfo Hernández González