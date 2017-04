Sequía Provoca Pérdidas a Plataneros del Sector Social

*No Cuentan con Sistema de Riego.

Mazatán, Chiapas; 12 de abril.- Productores de plátano macho del sector social informaron que se siente impotentes cuando ven cómo sus plantas se vienen abajo a causa de la severa sequía.

Leonides de la Cruz explicó que ante la falta de apoyo de las autoridades carecen de sistema de riego y sus cultivos son afectados por la falta de lluvias.

Dijo que se las ingenian para echarle agua a sus plantas, pero es demasiada la sequía y no hay para cuando llueva, y como no están organizados las autoridades no los toman en cuenta.

“Nos enteramos que se abren las ventanillas en la SAGARPA, vamos, pero no somos tomados en cuenta, tampoco la Secretaría del Campo nos ha brindado apoyos”, explicó.

Dijo que quienes se dedican a esta actividad del sector social en su mayoría son hombres que dejaron su vida en las fincas bananeras y por su edad ya no los contratan, por lo que aprovechan sus parcelas y traspatios para realizar sus siembras porque necesitan subsistir, pero lamentablemente las inclemencias del tiempo les afectan.

De la Cruz manifestó que tampoco pueden ahorrar para comprar equipos para el riego porque los coyotes son los que les llegan a comprar a precios de hambre, toda vez que cuando bien les va les compran a 90 centavos el kilo, pero la mayor parte de las veces les compran en 30 ó 40 centavos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González