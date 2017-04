Evidencian Negligencia en el IMSS de Huixtla

* Dan Alta a Paciente que Necesitaba Cirugía.

Huixtla, Chiapas; 16 de Abril.- “Ingresó de urgencia a la clínica No. 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ismael Trujillo Ovando, de 53 años de edad y luego de hacerle el diagnostico de la enfermedad en hígado-vesícula, por estar descompuesto el tomógrafo, sin importarles riesgos, le dan de alta, por lo que se les responsabiliza de la gravedad del paciente y de cualquier desenlace fatal”.

Lo anterior fue expresado por José Salvador García Briones, familiar y defensor particular de Ismael, quien mostrando documentos, explicó, “el 31 de marzo pasado, el paciente con domicilio en Huixtla, ingresó a la citada clínica de esa Ciudad, a eso de las 16 horas, por un intenso dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho.

“Luego del diagnóstico se establece que se sospecha, clínica y bioquímicamente, de patología obstructiva de vías biliares, por lo que se requieren estudios adicionales y se le solicita una TAC, sin embargo, al reportarse descompuesto, dicen ‘no hay más que podamos hacer en este hospital y le dan de alta’”, indicó.

Indicó, “al egresar del hospital la recomendación del cirujano Damacio Clavijo y MIP Muñoz Barrios, es que en cuanto se cuente con la tomografía simple y contrastada abdominal, acuda nuevamente a este servicio para continuar el protocolo adecuado para el manejo del paciente, mientras Trujillo Ovando, se ha puesto más mal en su salud”.

Señaló, “la situación es grave porque Ismael estuvo en ayunas desde el viernes 31, sábado, domingo y lunes, porque le determinaron operarlo del hígado, al tener obstruida las vías de la vesícula biliar, y después Damacio Clavijo, firmó la nota de egreso hospitalario, con lo que se dejó expuesto a todo riesgo”.

Expresó, “es triste que mientras las autoridades del IMSS afirman que todo mejora en esa institución, lamentablemente siguen ocurriendo estos casos de gran riesgo para el paciente, porque por un aparato descompuesto -tomógrafo- se dejó hacerle la cirugía que requiere urgente.

“Por eso se ha agravado Ismael y responsabilizamos al IMSS por no enviarlo al hospital especializado Siglo XXI en Ciudad de México para que sea operado del hígado, y más grave sería que por faltar el tomógrafo, burocratismo y negligencias llegue a lo fatal”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar