Transformadores Obsoletos Provocan Constantes Apagones

* En Mazatán.

Mazatán, Chiapas; 16 de Abril.- Prestadores de servicios denunciaron que los transformadores obsoletos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les provocaron pérdidas durante la Semana Santa.

Constantemente hay apagones y eso provoca que el producto no se enfríe y en ocasiones se les echen a perder los alimentos.

Uno de los denunciantes, Mario Gordillo, precisó que este problema ya tiene varios años, toda vez que la citada empresa no le da mantenimiento a sus líneas de conducción y a los transformadores que están con maleza, ramas de árboles y hasta nido de pájaros.

Seguido hacen los reportes, pero no hay una solución al problema, por lo que muchas veces entre todos los comerciantes hacen las cooperaciones para pagarles a particulares para que realicen la limpieza, con el riesgo de sufrir algún accidente, todo por irresponsabilidad de la CFE que no atiende los reportes.

Muchas veces se bajan las cuchillas y tardan horas en llegar la cuadrilla, con el argumento de que están prestando otros servicios, pero si alguien se atrasa con el pago de su recibo, inmediatamente le llegan a suspender el servicio.

Precisó que durante los días de la Semana Santa, en el que hubo bastante afluencia de visitantes, tuvieron ese problema con los apagones, provocándoles afectaciones en sus ventas, además de gastos extras, porque deben comprar hielo.

Hizo un llamado a la denomina “empresa de clase mundial” para que de una vez por todas de solución a sus constantes fallas, porque son muchas las pérdidas que sufren. EL ORBE/Rodolfo Hernández González