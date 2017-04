Mal el Servicio de Autobuses que Trasladan a Pacientes del IMSS

Tapachula, Chiapas; 17 de Abril.- “El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cambió el servicio de autobuses de primera clase y lujo TLA-Titanium, para trasladar enfermos al hospital de especialidades ‘Siglo XXI’ y por la insegura e inadecuada terminal en Ciudad de México, los pasajeros con maletas esperan salida en la calle, parados o sentados en banquetas”.

Acompañantes de pacientes, dijeron, “es malo el servicio, donde vemos que el IMSS, queriéndose ahorrar unos pesos contrató nueva empresa, pero está peor porque se expone al pasajero, no cumplen el servicio de primera clase y de lujo como lo anuncian, porque hacen paradas a donde se les atoja y allí está el malestar y evidencias”.

Señalaron, “la ‘terminal callejera’ se ubica en la calle 15 No. 14 de la colonia Balbuena, de la Ciudad de México, donde no se pudo ver a un solo guardia o policía, cuando esa colonia tiene fama de insegura, además por la mini terminal no hay lugar para cubrirse en caso de lluvias”.

Ante lo negativo de la contratación de transporte de autobuses para pacientes del IMSS, dijeron, “es oportuno señalar lo positivo de las oficinas de Traslados Foráneos en la Clínica-Hospital de Zona Tapachula, el familiar o paciente hoy hace todos sus trámites en 20 o 30 minutos y antes eran más de 3 horas, y peor le va a los de municipios circunvecinos”.

Indicaron, “los directivos del IMSS deben tener cuidado al contratar empresas, supervisar que cumplan lo ofrecido para no dar lugar a cuestionamientos en su contra, porque les resta méritos a los servicios para enfermos y acompañantes, como ahora lo ha mejorado personal de la oficina de Traslados-Foráneos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar