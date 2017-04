No hay Cómo Surtir Agua, los Pozos Están Desmantelados

*La población a merced de la CFE y del COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril.- La población no solamente sufre las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el pésimo servicio, también sufre de la escasez de agua cada que esa empresa da mantenimiento a sus instalaciones en la presa “Cecilio del Valle”.

La actual administración municipal que preside Neftalí Armando Del Toro Guzmán no ha hecho algo para que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) cuente con su propia toma de captación de agua del río Coatán y tampoco se ha preocupado su director, José Antonio Ovando Matías.

Durante el paso del huracán Stan, en octubre de 2005, el citado afluente aumentó su caudal y arrasó con el área de captación que, según se supo, hubo los recursos para su reconstrucción pero nunca se aplicó y las administraciones municipales, hasta la actual, no se han preocupado y prefieren depender del agua que utiliza la CFE para mover sus turbinas y posteriormente enviarla a la población.

La planta potabilizadora fue construida en 1985 por el gobernador Absalón Castellanos Domínguez en el norte de la ciudad, para aprovechar la gravedad y llegara con más facilidad a los hogares tapachultecos.

A la parte de esa infraestructura existían varios pozos que suministraban agua a la población, los cuales a lo largo de los años han quedado obsoletos por las malas administraciones que ha padecido el COAPATAP, hasta casi desaparecerlos, a pesar de la importancia que representaron durante los días críticos, posteriores al fenómeno Stan.

De Mal en Peor el Servicio de Agua.

El actual Director del COAPATAP, es un ingeniero constructor, más preocupado en sus obras y brazo derecho de Del Toro Guzmán, cuando se le busca, siempre argumenta que está en Tuxtla Gutiérrez o en la Ciudad de México, presuntamente realizando gestorías o acompañando al Presidente Municipal.

Lo cierto es que su actuación ha sido gris, con fuertes problemas financieros para el organismo municipal y se la pasa echándole la culpa a sus antecesores de la deuda que dejaron, pero nada hace por buscar soluciones y, al contrario, el despilfarro ha provocado que en varias ocasiones no ha habido ni para pagarle la quincena a los trabajadores, quienes se han visto en la necesidad de realizar paro de labores.

Fuentes confiables al interior del organismo dieron a conocer que son muy altos los salarios que se pagan a la gente de confianza, a los recomendados, incluso muchos de los líderes que apuntalaron la campaña del actual Presidente Municipal, provocando que los recursos que ingresan mes con mes por concepto de servicio de agua, no alcancen.

Pozos Sólo Para Llenar Pipas, Negocio del Director.

Los diversos pozos que hay en la ciudad están obsoletos, toda vez que las bombas se quemaron o simplemente las desaparecieron, situación que, por petición de los usuarios, debería de ser investigada para dar con los causantes de ese robo de equipo, y en vez que la población estuviera sufriendo escasez de agua, desde ahí deberían de estarles suministrando el servicio.

De acuerdo con datos proporcionados por empleados del organismo, los pozos sólo sirven para llenar pipas con las que cargan llenan cisternas y albercas de los funcionarios municipales, además de que algunos viajes de agua son vendidos a particulares, de lo cual está enterado el director José Antonio Ovando Matías.

Pozos Fuera de Servicio.

Son muchos los pozos, pero los que funcionan son pocos. Uno de los que está en servicio es el de Solidaridad 2000, porque fue construido por la empresa que edificó las viviendas y pasó a ser administrado por el Coapatap, el cual en varias ocasiones ha estado fuera de servicio porque se ha quemado la bomba y tardan en repararla.

En Los Laureles hay dos, pero el que está cerca de la Glorieta de los Marinos es utilizado principalmente para el llenado de pipas. En la colonia Magisterial hay otro; el del fraccionamiento Las Vegas está fuera de servicio, pues se quemó la bomba. El que está en el IMSS sólo le surte agua a esa institución de salud.

El pozo de la 13ª Avenida Sur, frente al hospital militar, funciona pocas veces, principalmente para el llenado de pipas.

En la 7ª Calle Oriente número 65, esquina con 15ª Avenida Norte hay un pozo que está desmantelado, la bomba servía pero por instrucciones de los directivos se la llevaron; uno más en la 7ª Avenida Norte, casi esquina con camino a Montenegro, pero como la mayoría, está desmantelado. EL ORBE/Rodolfo Hernández González