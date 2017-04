Suspende PROFECO Cinco Establecimientos

*Por No Respetar los Derechos de Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril.- “Dentro de las acciones permanentes y en lo que va de la temporada vacacional, se detectaron anomalías que afectan derechos de los consumidores y al violar las normas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), aplicó la ley a 5 establecimientos prestadores de servicios”.

Lo anterior fue expresado por Emilio Pinzón González, subdelegado de esa dependencia en Tapachula, quien añadió, “las irregularidades fueron por la falta de precios al público, no cumplir con las ofertas a la clientela y seguimos con las visitas de verificación a los negocios”.

Precisó, “los establecimientos que salieron con anomalías al no cumplir los requisitos de la ley, se les aplicó sanciones, fueron suspendidas una tienda de conveniencia, una coctelería, un expendio con venta de pescados y mariscos, un taller de servicio y una terminal de autobuses”.

Remarcó, “la suspensión es temporal para esos 5 establecimientos, y se les exhortó a los encargados y dueños a que atiendan las recomendaciones, con esto se espera que así lo hagan para evitar altas multas y no reincidir en violaciones de las normas”.

Dijo, “en este caso, ya fueron acreedores a una sanción establecida en el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prevé como sanción mínima 473 pesos, y la máxima es de un millón 513 mil 916 pesos, pero eso se determinará en base a las pruebas que aporten.

“Las pruebas son respecto a su situación de proveedores, se tomará en consideración su condición económica y el daño causado al consumidor, por eso venimos exhortando prestadores de servicios evitar prácticas abusivas para evitarse sanciones”.

Finalmente dijo, “se continúan las visitas de verificación en mercados públicos, restaurantes, bares, estacionamientos, discotecas, expendios de pescados y mariscos, terminales de autobuses, esto es con el fin de constatar que se respeten los derechos de los consumidores”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar