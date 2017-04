Irrita a la Población Escases del Agua

*Por Irresponsabilidad de COAPATAP

Tapachula, Chis., 19 de abril.- Por la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la planta potabilizadora a cargo del COAPATAP, se dio el anuncio de la suspensión del servicio de agua del 19 al 22 de abril, sin embargo, ya no hubo distribución del agua desde el pasado domingo 16, no se dio aviso, lo que causó malestar porque a toda la ciudadanía agarró desprevenida.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, comerciante del centro de la ciudad, dijo lo anterior y subrayó, “es una gran irresponsabilidad del organismo del COAPATAP no informar qué ocurrió, para que la población administrara mejor el uso de agua en sus casas, empresas e instituciones”.

El también coordinador del Comité Promotor Cívico Ciudadano de la Costa (COPROCICO), indicó, “ahora desde el domingo estamos sin el vital líquido en comercios, empresas y hogares del centro y aun nadie explica porque se adelantaron y lo peor sería que sin aviso se prolongue después del día 22”.

Reiteró, “el director del COAPATAP, Antonio Ovando y ninguna otra autoridad municipal tuvo la atención de anunciar los cambios de los días que estaríamos sin agua, obviamente para tomar las medidas de abastecimiento y mayor cuidado en el uso del agua”.

Remarcó, “si hay una gran malestar en el sector productivo del centro de la ciudad, como en colonias, por lo que le hacemos un llamado al presidente municipal, Neftalí del Toro Guzmán, para que haya más comunicación entre su gobierno y pueblo, y se reactive de inmediato la distribución del vital líquido. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar