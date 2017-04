La Ciudadanía Cansada Forman Comités de Defensa

Tapachula, Chis., 19 de abril.- “La inseguridad en Tapachula y la región es un foco rojo que los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno no han podido controlar, aún cuando seguido sostienen reuniones que no dan resultados, y hoy se volvieron a reunir con sectores productivos”, expresó Ángel Alberto Ibarra Tercero.

El declarante, representante regional de la Coordinadora Comunista Proletaria y Popular (CCPP), añadió, “vemos con tristeza y enojo que persistan las extorsiones, robos a casa habitación, a transeúntes, en negocios, balaceados y asesinatos. Violencia que hasta el momento no han podido frenar las corporaciones policiacas.

La ciudadanía tapachulteca y soconusquense sufren el vivir en la incertidumbre de que puedan ser la próxima víctima de la delincuencia, por lo que pedimos a las autoridades que incorporen más policías con disciplina, capacitación, vocación de servicio y bien pagados, pero antes que hayan verdaderos cambios desde el primer mando”, aseguró.

Asimismo señaló, “la inseguridad en que hemos estado viviendo y la incapacidad mostrada de los cuerpos policiacos, verdaderamente nos ha orillado a conformar los comités de vigilancia en las diferentes colonias para contrarrestar esa ola de violencia”.

Añadió, “en algunos casos la gente cansada de ver que algunas autoridades no hacen bien su trabajo y otras son cómplices, detienen y tienden a linchar a delincuentes, por lo que la policía a tenido que llegar a rescatarlos, en otros al desbordar el malestar social, los golpean, queman y han llegado a asesinarlos”. EL ORBE-Alberto de la Cruz Aguilar