Preocupante el Aumento de la Inseguridad

* Delincuencia Gana Terreno en la Región.

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril.- Los cuerpos policiacos han quedado rebasados por la delincuencia que opera tanto de día como de noche y atraca con toda impunidad a peatones, en hogares, a empresas, pequeños comercios, lamentó el representante de Vinculación Social Nueva Generación, A. C., Alfredo de la Cruz Cordero.

Se pronunció porque los Consejos Municipal y Estatal de Seguridad Pública se pongan a trabajar en esta problemática que afecta severamente la economía de la región y además ha cobrado la vida de varias personas y dejado lesionados a otros, como el caso del empleado de una gasolinera que por oponerse al atraco recibió un balazo que, afortunadamente, no le quitó la vida.

De la Cruz Cordero calificó de preocupante la ola de inseguridad que se ha apropiado de la ciudad y de nada ha servido la presencia de tantas corporaciones policiacas, porque principalmente no hay la coordinación.

Nadie se explica qué sucede con los grupos de inteligencia con los que cuentan las corporaciones policiacas que no han podido dar con los delincuentes que con toda impunidad cometen atracos a cuentahabientes, a comercios y a la población en general, expresó.

También urge la respuesta de los sectores productivos, comerciales y empresariales, toda vez que CANACO, CANACINTRA, COPARMEX y otros organismos se han mantenido callados ante esta grave problemática. EL ORBE/Rodolfo Hernández González