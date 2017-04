Camiones Cargados con Materiales Peligrosos Transitan por la Frontera Sur

*Capacitan a Bomberos de México y Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- De acuerdo a la subdirectora de Riesgos Químicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Cecilia Ixcapa Treviño, por la frontera sur del país transitan miles de camiones cargados con materiales peligrosos.

Por ello, dijo, es sumamente importante capacitar a los cuerpos de rescate y auxilio, no solamente del territorio chiapaneco, sino también a los que atienden a las comunidades aledañas, del otro lado de la frontera.

Entrevistada este lunes al encabezar en la ciudad, la inauguración del Primer Congreso Internacional de Bomberos, en el que participan elementos de México y Guatemala, señaló que los químicos transportados tienen determinadas propiedades que los hacen ser peligrosos.

“Esto pueden derivar en incendios, explosiones o fugas toxicas, y un mal manejo puede poner en peligro la salud de la población y la contaminación del medio ambiente”, indicó.

Ixcapa Treviño abundó que el peligro no es propio de la región, sino más bien está presente en todos los Estados de la República Mexicana, “porque transita el material a lo largo de las carreteras federales, de frontera a frontera”.

La funcionaria aclaró que, si bien un Estado puede no tener producción de los materiales, las unidades que los transportan cruzan sus carreteras para llevarlos de un lado a otro.

Destacó que en México hay 22 normas que regula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y cada unidad debe llevar bien identificado la sustancia que transporta a través de carteles de identificación, consistente en un número de 4 dígitos y sus pictogramas.

A través de esa simbología se debe de hacer referencia a la peligrosidad de la sustancia, caso contrario se estarían violando las normas y deberían ser sancionados.

El Congreso continuará el resto de la semana y especialistas en la materia abordarán temas relacionados al manejo y transportación de productos industriales y materiales peligrosos.

Con esta capacitación se busca compartir los conocimientos entre ambos países sobre el manejo de materiales y sustancias de alto riesgo.

Según lo previsto, se analizarán las propiedades fisicoquímicas de los materiales, cuáles son los eventos que se pueden presentar y sus efectos en la población, así como un ejercicio práctico para las respuestas, en caso de una emergencia. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández