Pedimos Enérgica y Responsable Intervención de las Instancias de Gobierno Contra la Delincuencia

Tapachula, Chiapas; 24 de Abril.- “Por la ola de inseguridad y violencia en Tapachula, en la región del Soconusco y fronteriza, donde vemos que los cuerpos policiacos sólo se pasean con sus operativos, han mostrado incapacidad frente a la delincuencia, por lo que pedimos enérgica y responsable intervención de las 3 instancias de Gobierno”, dijo Ángel López Gómez.

El entrevistado, coordinador del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), añadió, “vemos problemas con el Mando Único del que está a cargo Ismael Méndez Hernández; pero no sólo es con este mando, sino con el estatal y federal, porque en el incremento de la delincuencia se cometen delitos del fuero común y federal”.

Subrayó, “esto viene porque crece la inconformidad en nuestras colonias y observando que con todo y sus operativos en el centro de la ciudad, los policías no dan buenos resultados, y para ya no ser más víctimas de la delincuencia, nos organizamos para crear los batallones de autodefensa civil y atrapar a los bandidos para darles su escarmiento.

“Los problemas no únicamente son con la instancia municipal y estatal, sino que necesitamos acercarnos a la Policía Federal de la Gendarmería, por ser más científica y porque en las colonias abundan las bandas que reclutan menores, jóvenes, para ser parte de las maras salvatruchas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar