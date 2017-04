No Saben Destino de Recursos Para Panteón de Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 25 de Abril.- Habitantes de Puerto Madero denunciaron que a pesar de existir un recurso de 450 mil pesos para la adquisición de un terreno para el panteón, no se sabe el destino que tuvo.

Al acudir a la redacción de este rotativo, explicaron que el actual alcalde Neftalí Del Toro Guzmán no ha dado solución a la solicitud de los pobladores para contar con otro panteón, toda vez que el actual ya quedó saturado.

Recordaron que durante mucho tiempo las tumbas fueron llevadas por el oleaje a causa de que el mar estuvo ganando tierra firme y fue hasta que la SCT construyó un muro de rocas que ya no siguió la pérdida de los restos de sus seres queridos.

La situación es que el terreno quedó reducido y ya es insuficiente, por lo que una de las demandas es tener otro lugar para enterrar a sus familiares muertos, pero la autoridad municipal nada ha hecho al respecto. EL ORBE/Rodolfo Hernández González