Colonos Reclaman Seguridad Ante Mandos Policíacos

Tapachula, Chiapas, 26 de abril.- Representantes de colonias populares se pronunciaron porque se combata la ola de inseguridad que prevalece en Tapachula.

El representante del Movimiento Unión Popular Independiente (MUPI), Romeo Reyes Morales, precisó que ante la incapacidad del ayuntamiento que preside Neftalí del Toro Guzmán y de la policía municipal, a cargo de Israel Méndez Hernández, que ha sido rebasada por la inseguridad, solicitan la intervención de la Gendarmería.

Durante una reunión desarrollada en las instalaciones del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), los representantes de diversas colonias, entre ellas La Primavera, Santa Elena, Las Huacas, El Vergel, El Pedregal, Juárez, así como de los ejidos Viva México, Mexiquito, Carrillo Puerto, entre otros, coincidieron que es preocupante la situación que prevalece, porque ya hasta ha habido asesinatos de personas por oponerse a ser atracadas.

El representante del MUPI que agrupa a la mayoría de las poblaciones tanto rurales como de la zona urbana, explicó que en ocho ocasiones se han reunido con el Mando Único pero no ha habido respuestas concretas, a pesar que se han firmado minutas de trabajo, por lo que cansados de tanta inseguridad, solicitaron la intervención del Cocoparci que preside Jorge Gutiérrez Franco, para pedir que la Gendarmería brinde vigilancia en las comunidades y colonias populares.

COLONIAS SON UN FOCO ROJO

Alertó que es preocupante la situación, porque están a la alza los asaltos, robos y homicidios e indicó que muchas colonias ya son foco rojo, entre ellas Nuevo Milenio, Los Lirios, Valle Hermoso y lamentó que no ha habido la atención por parte del Mando Único que no ha dado ningún resultado positivo.

Alrededor de la colonia Valle Hermoso hay diversas colonias, por lo que solicitaron que a la altura del parque del Café, donde hay constantes asaltos a quienes llegan a pasear, estuviera una patrulla de la policía municipal, quedó asentado en una minuta, pero nunca hubo cumplimiento, a pesar de que ya hubo un homicidio en agravio de una persona que se opuso al atraco.

POLICÍA MUNICIPAL LLENA DE CORRUPCIÓN

Reyes Morales aseguró que la policía municipal ha sido rebasada por la delincuencia, toda vez que esa corporación está llena de corrupción, lo cual se nota cuando la población logra someter a un ratero, los agentes no se lo quieren llevar y muchas veces se lo llevan y al rato ya viene de regreso porque lo dejan en libertad.

Así también, se pronunció porque la autoridad municipal brinde apoyo a los más de 200 veladores que operan en la ciudad, ya que son los primeros en brindar el apoyo a la población. Estas personas sobreviven de lo que los colonos les dan a la semana, pero el ayuntamiento no les da un sólo peso, mucho menos equipo necesario para que realicen su actividad.

Finalmente, el representante de la Gendarmería informó que son una dependencia de la Policía Federal y que su presencia en la región es para coadyuvar con las tres instancias de gobierno, pero que harán lo que corresponda para dar respuesta a la población, por lo que actualmente se encuentra en el primer cuadro de la ciudad porque se había convertido en una zona bastante insegura.

Acordaron realizar una evaluación para el próximo 26 de mayo, para lo cual esperan tener resultados en cuanto al combate de la inseguridad que prevalece en esta zona.

Otras propuestas de los colonos fueron que se hagan revisiones a las personas que andan mochila, toda vez que muchos bandidos ahí andan sus herramientas para atracar o lo que ya robaron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González