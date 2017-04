No Concluyen Obra y ya Empezaron a Demolerla

*Frente al Mercado Soconusco.

Tapachula, Chis., 26 de abril.- Con excesivo atraso e inconclusa sigue la pavimentación de concreto hidráulico en la 14ª calle Oriente, entre Central Sur y 1ª avenida Sur. No la terminan y ya están destruyendo una parte por las fracturas y fallas que presenta, denunció un grupo de locatarios del mercado “Soconusco”.

Entre los declarantes se encuentran Fausto Hernández Guzmán, Ana Lorena Ortega y Francisco Manzo Ortiz, quienes agregaron, “antes tuvimos que hacer una denuncia a EL ORBE, para que nos escucharan por las fallas observadas en esa obra, para que agilizaran la entrega y ver quién se hará cargo de la pérdidas ocasionadas en nuestros negocios”.

Señalaron, “la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del Estado y los constructores, prometieron entregar la obra en 45 días; pero ésta lleva más de 2 meses, y ahora, en lugar de preparar la entrega, empezaron a destruir una parte y construir muros para que las lluvias no inunden los alrededores”.

Precisaron, “toda esta tardanza de la obra, presupuestada en más de 2 millones 586 mil pesos, nos ha generado pérdidas en nuestros negocios y ahora estamos viendo que prácticamente van a quitar la funcionalidad al área de estacionamiento porque construirán una rampa, con lo que quedará disparejo y alto el piso y difícilmente vendrá la clientela al no haber acceso para sus automóviles”.

“En otro extremo de la calle, construyen un muro irregular, porque después del pavimento tendría que ir una pequeña guarnición, pero en lugar de ello construyeron un dique de aproximadamente un metro de alto por 3 de largo, el cual obstaculizará el paso a los vehículos de proveedores y consumidores, por lo que hemos pedido una explicación y sólo contestan que así está el proyecto”, aseveraron.

Expresaron, “sin ser ingenieros vemos que el agua que no escurra, se va a quedar empozada por el muro que están construyendo, de ahí que en esa parte lo que deben hacer es una alcantarilla para que se vaya el agua y no se encharque ni nos vaya a inundar”.

Remarcaron, “con la nueva pavimentación que está demasiado alta, los escurrimientos de agua se irán sobre el mercado y nos inundaremos, algo que nunca antes nos ha pasado, por eso buscamos explicación a esas fallas con la supervisoras de la obra y su respuesta fue reiterativa de que eso marca el proyecto autorizado”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar