Protestan por Falta de Agua y Altos Cobros del COAPATAP

Habitantes del Fraccionamiento Villa de Guadalupe.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- Por el pésimo servicio que les proporciona el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) y por las altas tarifas, protestaron habitantes de la Calzada Panteón Jardín, fraccionamiento Villa de Guadalupe.

Una de las denunciantes, Matilde de la Cruz Cordero, precisó que ya están hartos de los abusos del Coapatap a cargo de José Antonio Ovando Matías, quien nada hace por mejorar el servicio que cada vez es pésimo.

Les envía agua durante una hora, pero no es suficiente para llenar el tanque y tampoco sube al tinaco por la falta de presión, lo cual es preocupante porque las familias no saben qué hacer, porque tampoco pueden estar comprando viajes de agua que están en promedio en 150 pesos, porque se sale de su presupuesto.

Aunque el servicio es deficiente, el recibo llega puntual, con excesivo cobro y si no lo liquidan a tiempo, les llegan a suspender la toma y les cobran 70 pesos de reconexión.

De la Cruz Cordero señaló que la Jurisdicción Sanitaria les ha recomendado que laven su tanque cuando menos dos veces a la semana para evitar la proliferación del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, pero no pueden hacerlo porque sería tirar la poca que tienen almacenada.

Lamentaron que el edil Neftalí Del Toro Guzmán tampoco ha tomado cartas en el asunto y solapa a su amigo el director del Coapatap. EL ORBE/Rodolfo Hernández González