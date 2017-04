Sociedad Pide Aplicar la Ley a Migrantes Perniciosos

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- Ante la ola de inseguridad que prevalece en la región, se hace necesario que las autoridades apliquen la ley a aquellos migrantes sin oficio ni beneficio, señaló Dora Ortiz Escobar, de Vinculación Social Nueva Generación, A. C.

No está en contra de los migrantes, porque son seres humanos que necesitan apoyo, pero hay muchos que solamente vienen a causar problemas y a sumarse a las filas de la delincuencia, dijo.

También denunció que el sacerdote César Augusto Cañaveral Pérez, de la Pastoral de Movilidad Humana, se ha dedicado a regularizar migrantes en lugar de apoyar a sus hermanos mexicanos que también tienen necesidades.

Si bien es cierto que hay tratados internacionales, eso no significa que las autoridades tengan que ser sumisas, afirmó, al menos el Instituto Nacional de Migración (INM) no está haciendo su trabajo y se ha permitido el degenere y la falta de la aplicación de las leyes mexicanas.

Recordó que el exgobernador Juan Sabines dejó inmerso al Estado para que le diera todo su respaldo a los migrantes, por encima de los derechos de los mexicanos y chiapanecos, todo por quedar bien con ACNUR, lo que ha provocado que muchos migrantes se sientan con más derechos que los connacionales.

Volviendo al caso del sacerdote Cañaveral Pérez, indicó que no se le deben dar tantas atribuciones para que ande regularizando migrantes, toda vez que hay muchos mexicanos que tienen necesidad, entre ellos los que están siendo deportados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EL ORBE/Rodolfo Hernández González