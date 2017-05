Magisterio Cumple Segundo Día de Paro

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Maestros del Sindicato y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), cumplieron este martes con su segundo día de manifestaciones en Chiapas, en contra de la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno Federal y por el incumplimiento a la solución de sus demandas.

En las acciones de las últimas horas, los docentes incluyeron la toma de las calles del primer cuadro de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, en donde además mantienen un plantón desde el lunes, tomando como base a la explanada externa del Palacio de Gobierno.

Asimismo, tomaron las casetas de cobro de las autopistas que unen a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas, a la altura del municipio de Chiapa de Corzo; así como la que se encuentra entre Arriaga y la capital, a la altura de Ocozocoautla de Espinoza.

A diferencia de otras ocasiones, los maestros que llegaron a posesionarse de las casetas, no bloquearon el tráfico vehicular de ninguna clase, ni cobraron el paso, es más, ni siquiera hicieron el boteo voluntario.

Con ello, el paso por las carreteras de cuota en la Entidad quedaron libres de pago este martes. Por la tarde volvieron a la normalidad y no se registraron enfrentamientos ni desalojos.

Los maestros incluyeron también en sus protestas, la toma de diversos edificios públicos ubicados en Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, como ya había un anuncio previo por parte del SNTE-CNTE sobre las movilizaciones en Chiapas, la gran mayoría de los trabajadores estatales no acudieron a sus labores, hasta nuevo aviso.

Esto, en el ánimo a no exponerse a quedar encerrados en el interior de las oficinas gubernamentales, y para proteger su integridad física.

Otros grupos de maestros se movilizaron a diversos puntos de esa ciudad metropolitana, y se detuvieron en las entradas de cinco radiodifusoras locales.

Ahí exigieron la oportunidad de transmitir en vivo -sin costo alguno y sin censura- las justificaciones de esta nueva protesta en la Entidad.

Dentro de los edificios que fueron tomados por los disidentes estuvo la Torre Chiapas, en donde se concentran diversas oficinas gubernamentales.

Ahí, los accesos fueron literalmente bloqueados y, con ello, cientos de trabajadores optaron por suspender labores y se retiraron.

Dentro de sus demandas, los maestros exigen al Gobierno que se reinstale una mesa única de negociación en la Entidad, en la que participen funcionarios federales y los representantes de los maestros de diversos Estados del país.

Recordaron que en Septiembre del 2016 fue suspendida esa mesa de diálogo, luego de haber llegado a diversos acuerdos que permitieron rescatar la culminación del ciclo escolar anterior y el inicio del presente.

Sin embargo, aseguran que hasta ahora no les han cumplido con esos acuerdos, en los que está la reinstalación de alrededor de 3 mil 500 mentores en Chiapas, despedidos durante el movimiento del año pasado.

Por parte del Gobierno del Estado, se abrió una mesa de trabajo a desarrollarse en la noche de este martes, aunque hasta el cierre no había informes de que los mentores hubieran aceptado.

Por lo pronto, adelantaron que el paro continuará este miércoles y con ello más de un millón de alumnos no acudirán a clases en miles de escuelas del sistema de educación básica, tanto estatal como la federal.

A ello habría que agregarle que en las últimas horas, las Escuelas Normales en la Entidad también decidieron paralizar sus actividades y fueron conformados grupos de estudiantes que inmediatamente se concentraron a Tuxtla Gutiérrez, para incorporarse a las acciones de protesta de este miércoles.

En el caso de Tapachula, alrededor de cien normalistas abordaron dos unidades del transporte público y pasado el medio día partieron hacia el centro del Estado.

Ante el simple anuncio de que los normalistas llegarían para incorporarse a las manifestaciones, cientos de empresas de la capital confirmaron que no abrirán sus puertas.

En el resto de Chiapas, las acciones se han concretado a mantener cerradas miles de escuelas.

Las protestas del magisterio también se desarrollan por las mismas causas en otros Estados.

Mientras tanto la ciudadanía se lamenta que nuevamente sus hijos se encuentran sin clases, como si tuvieran la culpa del problema que tiene el magisterio con el gobierno. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello