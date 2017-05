La Comisión de Cacao de la SAGARPA Autorizó 60 Mdp para Apoyar a Cacaoteros

Tapachula, Chis., 03 de mayo.- “Al acudir con la Comisión de Cacao de SAGARPA en la Ciudad de México, no informaron que se lograron rescatar 60 millones de pesos para los cacoteros y la derrama llegará vía FIRCO, Banco Rural y con un subsidio”.

Lo anterior fue afirmado por Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la CNC, quien recordó, “dentro del programa Sur-Sureste había un apoyo de 100 millones de pesos para productores de cacao, luego dijeron que no había nada; pero se peleó y lograron los 60 millones de pesos para el sector”.

Indicó, “por esos apoyos vía crédito, la Ventanilla se cerró el pasado 30 de abril y ahora los que pudimos ingresar o accesar a esos apoyos de material vegetativo para viveros de cacao o café; pero en cacao finalmente se otorgaron los 60 MDP de parte de SAGARPA”.

Abundó, “otras instituciones no le quisieron aportar; pero ese recurso se va a ejercerse entre los Estados fuertes de cacao como Tabasco y Chiapas. Y qué bueno que por algo se va a empezar, porque necesitamos que se establezcan más hectáreas de cacao porque no se le ha dado su importancia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar