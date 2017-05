Preocupa a Comerciantes Clima de Inseguridad

*Hay Pérdidas Económicas y Vidas Humanas.

Tapachula, Chiapas; 03 de mayo.- “La ola de inseguridad que prevalece en la ciudad es preocupante porque no sólo ha dejado pérdidas económicas, sino también de vidas humanas”, precisó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), José Elmert Aquiahuatl Herrera.

Precisó que la inseguridad es un tema bastante sensible que no puede ni debe ser ignorado, “estamos preocupados comerciantes, empresarios, porque han incrementado los casos delictivos”.

En el marco de la preocupación y la prevención, en diversas empresas y negocios han empezado a instalar cámaras de seguridad.

Recordó que hace unos días sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Fiscalía para ver el tema de seguridad vecinal, además de abordar lo relacionado a qué se debe hacer y que no en caso de ser víctima de un caso delictivo.

Aquiahuatl Herrera dijo que es importante la participación de comerciantes, empresarios y la población en general en el tema de la inseguridad, para prevenir ser víctima de la delincuencia.

Reconoció que en el primer cuadro de la ciudad sí hay presencia policiaca de los tres órdenes de gobierno, sí hay un cerco de seguridad, sin embargo la ola delictiva que está a la alza es fuera del centro histórico, donde aparte de los atracos se han cometido asesinatos.

“Nos preocupa porque los comerciantes no están únicamente en el centro, sino también en la periferia, que es donde se han visto más casos, en el centro sí hay atracos, pero son los comunes, principalmente alhajas, celulares, billeteras, donde además se ha visto la disminución del robo y asaltos a comercios en el primer cuadro de la ciudad, que se espera no aumenten”, destacó.

El presidente de ACEPITAP manifestó que los hechos que se han registrado en los alrededores de la ciudad sí son preocupantes, porque desafortunadamente han habido asesinatos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González