Riesgo Para la Salud Consumir Alimentos en la Vía Publica

*Por ola de calor.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Ante la ola de calor que prevalece en la región, lo recomendable es no consumir alimentos ni aguas frescas en la vía pública, alertó el médico Roberto Rojas Gómez.

También es recomendable, dijo, que en el hogar los alimentos se guarden en el refrigerador, porque de lo contrario se pueden echar a perder con bastante facilidad a causa de la alta temperatura.

Así también precisó que ante la falta de una estricta vigilancia sanitaria, los puestos fijos y semifijos con venta de alimentos y aguas frescas son los principales agentes de la propagación de enfermedades gastrointestinales.

Comúnmente la misma persona que cobra es la misma, que sin lavarse las manos, despacha los alimentos e igual sucede con las aguas frescas, por lo que quienes consumen esos productos fuera de casa contraen enfermedades diarreicas.

Alertó a la población a tomar precaución con respecto al agua purificada, toda vez que a las 24 horas de haber sido abierto el botellón, el líquido pierde su pureza y para evitar problemas de salud, hay que ponerle diez gotas de cloro.

Rojas Gómez indicó que la purificación se empieza a perder desde el momento que se abre, son detallitos que no se saben o por ignorancia no se toman las medidas preventivas correspondientes, por lo que insistió en que se le ponga cloro, de lo contrario se estará tomando agua de mala calidad.

La bacteria E Coli se transmite por consumir agua sucia, lo cual ocurre con las personas que beben aguas frescas que son preparadas en los vitroleros. El agua puede ser de la más limpia, pero el momento en que le ponen hielo que antes permaneció en la banqueta, en ese momento el refresco se contamina.

Esta bacteria provoca apendicitis, enfermedades del Colon, sobre todo en niños, lo cual los puede conducir hasta el quirófano, como resultado del mal manejo de los alimentos, así como por la carne molida que es utilizada para preparar hamburguesas; además, las personas aún no entienden que deben lavarse muy bien las manos para preparar los alimentos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González