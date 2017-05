COAPATAP Cobra Recargos sin Entregar Recibos a Tiempo

* Usuarios Denuncian Irregularidades

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- “En mi recibo del COAPATAP me cargaron 80.04 pesos de más y por considerarlo indebido, acudí a que se me hiciera la aclaración y el descuento de ‘otros cargos´ para poder pagar; pero se negaron diciendo que el cargo era automático por morosidad”, dijo Guadalupe Concepción Balbuena de Solórzano, con domicilio en la 7a. Avenida Sur No. 14-A de esta ciudad.

Mostrando la facturación, expresó, “si no pagué es porque no me hicieron llegar el recibo como en anteriores ocasiones y fue entonces que salieron con otro argumento de que no habían tomado la lectura desde hace 6 meses, a eso les dije que siempre tocan la puerta y habían entrado a verificarla, que no se había dado ningún problema”.

Señaló, “mi consumo regular es de 85 pesos y al ir hablar con Nery Flor, directora Comercial, a medias reconoce el hecho, y luego dice que no están autorizados para restarle el cargo de 80.04 pesos porque el recibo lo hacen en Aguascalientes y que debo pagar, cuando el error es de ellos, por eso me opongo y obligan a poner mi queja en la PROFECO”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar