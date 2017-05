Pagarán AMANECER a los Abuelitos el 10 de Mayo

* Informa Eduardo Guízar, Delegado de Hacienda.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo.- “El pago del mes de abril del programa para adultos mayores ‘Amanecer’, se realizará el 10 de mayo a partir de las 8 a 16 horas, en las instalaciones de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Zona Costa”, dijo Luis Eduardo Guízar Cárdenas, delegado de Hacienda del Estado.

Reiteró, “por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, este programa se continuará otorgando a los abuelitos y si se atrasó fue por las vacaciones, no desaparece porque está protegido por la Constitución del Estado y el recurso ya está etiquetado”.

Abundó, “por la versión que corrió de que desaparecería el programa, es todo lo contrario, porque el Gobernador está preocupado y ocupándose en apoyar a todos los adultos mayores, a las madres solteras”.

Señaló, “sobre el particular, él ha citado en algunas ocasiones que se ven las posibilidades de abrir el programa ‘Amanecer’ para ocupar los espacios que algunos abuelitos han dejado al fallecer. La intención es que se vuelvan hacer reinscripciones”.

Expresó, “como muchos abuelitos llegan desde un día antes para guardar su lugar de pago, eso no es necesario porque los responsables abren ventanillas puntualmente, en el horario citado para pagar a todos y se cierra hasta que el último abuelito reciba su Amanecer.

“La entrega del Amanecer para los municipios circunvecinos, el pago se hará el 12 de Mayo en el horario que establecido, en la forma que se ha venido realizando y que los abuelitos utilizan principalmente para su canasta básica y medicinas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar