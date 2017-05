“Canelo” Álvarez Vence a Chávez Jr

Las Vegas.- Saúl Canelo Álvarez venció por decisión unánime a su compatriota Julio César Chávez en un combate bastante esperado por el pueblo mexicano y los grandes amantes del boxeo.

Tres jueces vieron ganar con tarjetas 120 – 108 a Saúl “Canelo” Álvarez sobre Julio César junior, en una pelea celebrada en Las Vegas, Nevada, y que los púgiles habían calificado como la “pelea del orgullo”.

“Yo quería boxearlo, pero no pude. Vengo de hacer pocas peleas. Me faltó distancia y velocidad. Eso fue clave en la pelea. No pude tirarle todos los golpes que hubiera querido. No pude usar toda mi fortaleza. Él es un peleador muy rápido y consistente. Mi papá quería que tire más golpes, eso fue lo que me dijo”, declaró Chávez Jr. minutos después de la pelea.

Canelo dominó de principio a fin a un Chávez Jr. que decepcionó a todos sus seguidores. Álvarez realizó buenas combinaciones e hizo grandes daños a su rival. Julio César, en cambio, se mostró muy pasivo en los doce rounds del combate. Canelo no lo noqueó porque Chávez se dedicó a defender.

Luego de la pelea, Canelo Álvarez confirmó que su siguiente rival será el kazajo Gennady Golovkin, con quien peleará en setiembre.

“No tengo miedo a nadie. Estoy muy seguro de mi mismo. Vamos a dar una gran pelea con Golovkin. Es el reto más grande. He tenido grandes peleas, peleas muy difíciles y ésta será una de ellas. Canelo pelea contra los mejores”

Álvarez ganó los 12 rounds del combate, que no era por título mundial.

“Creo que la rivalidad que existía entre él y yo, fue una inspiración para mí. Que sepa la gente que no solo sé noquear, sino que puedo pelear, mue puedo mover”, dijo Álvarez tras la pelea.

Añadió que Chávez junior no tiró muchos golpes y que él quería dar una gran pelea, aunque al final no se dio. Agencias