Impagables las Tarifas que Cobra la CFE a los Chiapanecos: Canacintra

Tapachula, Chiapas; 8 de Mayo.- “Los aumentos a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de este año para Chiapas, han pasado de ser injustas a impagables”, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la transformación (CANACINTRA) en la región, Fidel Carlos Gómez López.

Es una ironía que en Chiapas se produzca más del 30 por ciento de la energía hidroeléctrica que consume todo el país e incluso la vende a Guatemala, y que a cambio le han impuesto a la Entidad una de las tarifas más altas a nivel nacional, dijo.

Recalcó que esos aumentos y los de los combustibles le están generando grandes ganancias al Gobierno Federal pero a costa de afectar la economía de los consumidores, incluyendo al sector industrial.

De acuerdo a sus apreciaciones, esos incrementos en la facturación eléctrica están provocando de manera paralela, aumentos en los precios de los productos, es decir, quien sufre de esos pagos principalmente es la población.

El líder empresarial reconoció que esos factores se están viendo reflejados en la caída en las ventas y las bajas en la producción de las empresas.

Aunando a eso, el pago de impuestos, incremento en los precios de los insumos, nóminas, Infonavit, Seguro Social y otras responsabilidades fiscales, “ha llevado a la crisis a muchas empresas en la Entidad, al grado de que al menos un diez por ciento de ellas han cerrado en los últimos dos años”.

Reconoció que han propuesto diversos mecanismos a la CFE para llegar a un punto en que los pagos no afecten la producción, pero que no ha habido respuestas positivas.

Los usuarios, tanto del sector social como el de los sectores productivos, desconfían de los medidores digitales e incluso de los que corroboran los consumos (llamados testigos), porque solamente la empresa y sus trabajadores los calibran y por lo tanto no se sabe si lo hicieron de manera justa o a favor de ellos, destacó.

Confirmó que la Canacintra ha detectado fallas en medidores de las empresas agremiadas en la región, y que aún cuando ya lo han documentado y presentado a la paraestatal, no ha pasado nada. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello