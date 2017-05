Amas de Casa las más Vulnerables a Contraer VIH

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo.- Ante la problemática que representa el VIH en la entidad, asociaciones civiles promueven acciones de prevención y aplicación de pruebas rápidas entre la población.

La coordinadora operativa del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (CIFAM), Janeth Margarita Jiménez Domínguez, informó que Chiapas se encuentra entre los primeros lugares de casos de VIH a nivel nacional, y a nivel Estado, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villa Flores y Tonalá son los municipios con mayor prevalencia.

Toda la población está en riesgo, sin embargo las mujeres son las más vulnerables a la adquisición del VIH, sobre todo las amas de casa, pues no negocian con el esposo el uso del condón, “porque dicen yo soy de casa, sólo con mi pareja, sólo con mi esposo, pero no se sabe que el esposo o la pareja, al salir de casa, tiene relaciones con otra personas y no se cuida”.

Entrevistada en esta ciudad, precisó que CIFAM se encarga de la promoción de medidas preventivas y detección del VIH, para lo cual realizan pruebas rápidas, de manera gratuita, para la detección oportuna y de manera voluntaria a las personas que lo deseen.

La detección oportuna permite que el paciente reciba un tratamiento antirretroviral de manera oportuna y con ello tenga una calidad de vida como cualquier otra persona.

La representante del organismo con sede en Tuxtla Gutiérrez dijo que acudió a esta ciudad a invitación del Colectivo Kibernus, para dar una serie de pláticas y aplicación de pruebas a quienes lo deseen y conocer su estado de salud en cuanto a esa enfermedad.

El realizarse la prueba de VIH debe ser algo rutinario, no deben tenerse temores, mínimo una vez al año, porque así como se cuida la salud por una gripa o por cualquier otro padecimiento, así debe atenderse la salud sexual y reproductiva.

El objetivo es sensibilizar a los jóvenes, quienes si van a iniciar su vida sexual lo hagan de manera responsable, con conocimiento de cómo pueden prevenirse y protegerse, por lo que deben saber cómo utilizar el preservativo.

En su mayoría son jóvenes de entre los 18 y 24 años de edad los que acuden a CIFAM, e indicó que ya han habido casos positivos, los cuales reciben el acompañamiento para que les hagan la prueba confirmatoria y ya con el resultado tienen acceso a los servicios psicológicos y médicos para recibir los antirretrovirales. EL ORBE/ Rodolfo Hernández González