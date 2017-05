Listos los Preparativos Para la Cumbre Mundial de Productoresy Comercializadores de Chocolate

* Arranca el 19 de Mayo.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo.- “La Cumbre Mundial de Productores y Comercializadores del Chocolate, a través de la parte cultural de lo que es la zona arqueológica de Izapa y los Tatas de la Lengua Mam, tendrá lugar el próximo 19, en Tuxtla Chico”, dijo Tomás Eliud Hau Velázquez, delegado de Turismo del Estado en la región Costa-Soconusco.

Abundó, “ese evento también se va aprovechar para poder celebrar el 120 Aniversario de la Migración de la Comunidad Japonesa Enomoto, por lo cual ya está confirmado la asistencia del Embajador de Japón y dicha celebración tendrá una duración de 4 días”.

Explicó, “la Cumbre tiene como objetivo servir 7 mil tazas de chocolate para después aspirar a un Record Guinnes, así como otras de las finalidades es promover la parte gastronómica, turística, cultural y la organizan principalmente grupos de la zona de Izapa y Tatas Mam”.

Remarcó, “los eventos son organizados por organismos no gubernamentales del grupo Mam y de algunas otras empresas que están inmersas en la producción del chocolate. Ellos son los que a través de una actividad totalmente ajena al Gobierno están convocando; pero no podemos estar al margen.

“El Gobierno como tal y para darle realce, también se ve obligado a apoyar en los temas de logística, seguridad, protección civil, y como la sede es Tuxtla Chico, el Ayuntamiento tiene su representación y nosotros como Delegación de Turismo, por conducto del Subsecretaría de Gobierno del Estado igualmente estamos apoyando en la planeación, en la seguridad de la llegada del Embajador, y no dudamos de que pueda estar presente el gobernador Manuel Velasco Coello, por eso nos preparamos para cualquier situación durante esa importante cumbre”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar