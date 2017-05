Convocatoria Para Obtener Cartilla Liberada en 3 Meses

*Emite SEDENA.

Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo.- A partir del 26 de Junio del año en curso, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dará inicio al 2° escalón de adiestramiento 2017, para los jóvenes de Clase 1998, anticipados y remisos, que deseen liberar su cartilla en 3 meses.

La Secretaría a través de la Comandancia de la XXXVI Zona Militar, lanzó la convocatoria para los jóvenes que quieran obtener este importante documento en poco tiempo.

Los requisitos son, ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, contar con su cartilla de identidad del SMN expedida en el año que transcurre o años anteriores.

Asimismo, contar con los documentos originales de la credencial del INE, Clave Única de Registro de Población, Acta de Nacimiento certificada, constancia de estudios y comprobante de domicilio, además de presentar Cartilla de Identidad del SMN.

Al entregar estos requisitos y al cumplir con su deber constitucional, obtienen algunos beneficios como son la opción de causar alta en alguna unidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ser contratado por alguna empresa de seguridad privada o por los organismos de seguridad de los Gobiernos Estatales o Municipales, así como la satisfacción de obtener su hoja de liberación y formar parte de las reservas nacionales, que integran a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, dio a conocer que se detectó en Facebook, una publicación la cual se menciona que se tramitan cartillas militar liberadas con un costo bajo, hecho que se trata de un intento de estafa.

Por lo que advierte a la población en general, que todos los trámites relacionados con la liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional son ante las Juntas Municipales de Reclutamiento y la Secretaría de la Defensa Nacional, aparte de ser gratuitos.

Esta publicación en las redes sociales la calificó como estafa; pidieron no hacer caso a estos mensajes fraudulentos de ese tipo y en ningún caso deberán enviar dinero ni transmitir información personal o profesional. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández