Expertos Comprueban Daños de Nueva Roya en Honduras

*Y México sin Prevención: Jorge Aguilar Reyna.

Tapachula, Chiapas; 15 de Mayo.- “Mientras en México aumenta la preocupación de cafetaleros porque el SENASICA no informa sobre la nueva roya que acaba con variedades de café que se consideraban resistentes, en Honduras ya se comprobó esa enfermedad por expertos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y otros organismos compuestos por expertos internacionales”.

Lo anterior fue expresado por Jorge Aguilar Reyna, presidente del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, quien añadió, “la roya naranja nos invadió y afectó más porque las autoridades no se tomaron oportunamente las medidas preventivas, ahora estamos en similar situación y esperando respuestas a nuestra petición de afirmar o negarlo oficialmente”.

Indicó, “nos llega información real de que un equipo de más de una decena de expertos de talla internacional, la semana pasada realizó una visita de campo a Honduras, a las zonas cultivadas con plantaciones que se tenían por resistentes y se comprobó que están siendo atacadas por la nueva roya.

“El mismo director regional de Sanidad Vegetal de OIRSA, Carlos Urías, participó con los expertos internacionales de CATIE, IICA, FAO y otros, por lo que ante las evidencias de la nueva roya y sus daños, discutieron, tomaron acuerdos y acciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la situación”.

Abundó, “la visita técnica la organizó el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Cafeticultura (PRMECAFE) y lo hacen tomando en cuenta el fuerte impacto, económico, social y ambiental que puede ocurrir de no tomar medidas urgentes.

“Mientras eso ocurre en el cercano país y que nos pone en riesgo por tener una amplia frontera donde sigue imparable el contrabando de café, entre otros factores que nos hacen vulnerables y más si no hay prevención, pronto se podría tener la nueva roya y daños en nuestros cafetales”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar