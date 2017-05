Sin Equipo de Cómputo el Registro Público de la Propiedad

*Se Quejan Usuarios en Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 15 de Mayo.- Desde hace varios días de haberse quemado el equipo de cómputo del Departamento Administrativo del Registro Público de la Propiedad, hasta el momento no ha sido reparado, generando descontento entre la población, ya que no pueden realizar ningún trámite pues en dichos equipos se guardan los expedientes inherentes a dicha dependencia.

Lo anterior fue dado a conocer por la ciudadanía que pretenden realizar trámites o que lo están realizando, y se ven obstaculizados al no contar con el equipo correspondiente y la falta de responsabilidad del titular, Noel Iván Ortiz.

También se logró saber que dichas oficinas que han permanecido por muchos años en Huixtla, como sede de otros municipios, ahora está en riesgo que sea trasladado a otro municipio.

Lo mismo va a ocurrir con las oficinas del INE de este Distrito, y como ocurrió con las oficinas de PROSPERA, que la llevaron a Tuzantán. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal